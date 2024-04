Domenica il mercatino dell’usato in Darsena . Oggetti di tutti i tipi Domenica a Ravenna appuntamento con il mercatino dell'usato 'La pulce d'acqua' in Darsena. Libri, bijoux, abbigliamento e tanto altro in vendita dalle 8.30 alle 18.30. Associazioni di volontariato presenti. Prossimi eventi il 12 maggio, 9 giugno, 8 settembre, 13 ottobre, 3 novembre e 8 dicembre. Info su www.pulcedacqua.it.