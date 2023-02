Domenica in tutta la Romagna ’Una piega per lo Ior’

Domenica in sei delle principali città della Romagna un gruppo di parrucchieri volontari presterà gratuitamente la propria professionalità da metà mattina a fine pomeriggio, proponendo un servizio di piega al contributo minimo di 20 euro che andranno a contribuire interamente a sostegno della campagna ‘La mia Mamma è Bellissima’ dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Da Imola a Rimini, da Forlì a Ravenna, passando per Lugo e Cesena, sei piazze unite per far sentire la propria vicinanza alle donne in chemioterapia. Nella nostra provincia l’appuntamento è a Ravenna, presso FORMart in Viale Newton 78 e a Lugo presso il Salone Estense, alla Rocca in Piazza dei Martiri 1, dalle ore 9.30 alle 17.