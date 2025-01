Domenica la ’Fiaccolata per la pace’

Per celebrare la Giornata mondiale della Pace (che ricorre il primo gennaio), domenica pomeriggio, dalle 16, si svolgerà a Russi la tradizionale ’Fiaccolata per la pace’.

Si parte da piazzetta Dante, alle 17, e il percorso toccherà piazza Farini (con passaggio davanti al Municipio), piazza Gramsci, via Trieste, giardini pubblici, via Trento, corso Farini (con passaggio sotto porta Nova), via Maccabelli, piazza Farini e rientro in piazzetta Dante.

Prima dell’inizio della fiaccolata, ci saranno gli interventi della Sindaca Valentina Palli, di Don Luca Ravaglia, dei rappresentanti del Consiglio Islamico di Russi e della Comunità ortodossa locale. Prenderanno inoltre la parola i ragazzi della Parrocchia di Sant’Apollinare e i referenti di alcune associazioni di volontariato e sindacati locali (Emergency, Anpi, Cgil, Cisl, Uil).

Gli interventi saranno intervallati da brani musicali a cura della Scuola comunale di Musica Contarini.