Domenica Lòm a Mêrz. Tra degustazioni e musica

’Lòm a Mêrz’ offre domenica un ricco programma di appuntamenti (Museo Etnografico ’Sgurì’ in via degli Orsini 4, a Savarna). Dalle 10 alle 19 sarà posibile visitare la mostra delle asce da lavoro e da battaglia, a cura di Franco Gardella (ingresso libero). Dalle 12 alle 14.30 pranzo al sacco a cura di Sa.Gra.Co., con polentà al ragù o ai funghi (6 euro) e panino e salsiccia (5); disponibili opzioni vegetariane e senza glutine. Dalle 14.30 alle 16 si balla sull’aia con il trio musicale’Lòm de gran’. Dalle 16 in poi pizza e falò propiziatorio con pizza cotta nel forno a legna, vin brulè e zuccherini. Tutto a offerta libera.

A seguire il momento tanto atteso, con l’accensione del falò propiziatorio. In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata a domenica 10 marzo. Per prenotare il pranzo, contattare il numero di telefono 327/6768515. Altre informazioni sul sito www.museoetnosguri.it. Ingresso offerta libera con visita guidata al museo su richiesta.