Domenica mercato straordinario per la Salina

Ambulanti uniti per aiutare il progetto ‘Assieme per la Salina’ di Cervia con un mercato straordinario. Fiva Confcommercio Cervia e Anva Confesercenti Cervia, infatti, hanno deciso di organizzare un mercato straordinario – simile a quello tradizionale del giovedì in piazza Andrea Costa – ma nella giornata di domenica 27 agosto. Doppio mercato, quindi, durante questa settimana. A seguito dell’alluvione dello scorso maggio, infatti, la Salina di Cervia ha accusato danni ingenti che hanno comportato, tra le varie conseguenze, la mancata produzione di sale per l’anno in corso. Essendo la Salina di Cervia un patrimonio da salvaguardare è stato deciso di organizzare un mercato straordinario a scopo benefico: il ricavato dalle quote dei posteggi aderenti – decurtato delle spese vive – sarà devoluto al progetto ‘Assieme per la Salina’ di Cervia. Nella stessa giornata del mercato straordinario sarà allestito uno stand di raccolta fondi da parte delle associazioni di categoria in modo da permettere anche ai frequentatori del mercato di aderire all’iniziativa. Anche tali donazioni saranno devolute al medesimo progetto.

In occasione del mercato a scopo benefico, si è reso necessario modificare temporaneamente la circolazione del traffico veicolare e le zone di sosta dalle 5 alle 15.30. Su tutta la piazza Andrea Costa, via Bertoni e sul tratto della via Nazario Sauro, compreso fra via Cavour e via Bonaldo, è istituito il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata. Su via Tommaso Bonaldo, via Torre San Michele, piazzale Maffei e nel tratto del viale Roma, compreso fra via Trieste e via Torre San Michele, è previsto il divieto di transito. Sul tratto di via Nazario Sauro, compreso fra via Tommaso Bonaldo e via Gervasi, è istituito il senso unico di marcia con direzione da Ovest verso Est - dal ponte mobile verso via Gervasi, mentre nel parcheggio posto in adiacenza al piazzale dei Salinari è predisposto il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata. Di fronte al terribile danno lasciato dall’alluvione dello scorso maggio alla Salina, che ha salvato la città, in tanti si sono mobilitati per dare una mano nella fase di ricostruzione. L’oasi naturale, infatti, oltre a permettere di raccogliere il celebre ‘oro bianco’ noto in tutto il mondo quale eccellenza del territorio, rappresenta un intero ecosistema fatto di flora e fauna in grado di dare alla città di Cervia un preziosissimo valore aggiunto alla propria attrattività. Il sale è poi profondamente legato alla storia identitaria della città e, proprio per questo, l’auspicio è che si possa iniziare il recupero del comparto auspicando con fiducia per la raccolta il prossimo anno.

Nel frattempo, per chi vuole, è possibile la raccolta fondi tramite una donazione all’ IBAN IT 27S0627023615CC0150308403 inserendo la causale ‘Assieme per la Salina’. E proprio a tale progetto sarà devoluto il ricavato del mercato straordinario del giovedì che si terrà domenica 27 agosto.

Ilaria Bedeschi