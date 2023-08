Domenica punk al Mosquito Coast Sul palco le ’Smalltown Tigers’

La scorsa primavera hanno aperto il concerto dei The Damned, nome che non ha bisogno di presentazioni per chi ha un minimo di dimestichezza con il punk inglese del 1977 (e con la storia della musica in generale). Bene, il trio punk Smalltown Tigers sarà protagonista oggi pomeriggio alle 18 del nuovo appuntamento live al Mosquito Coast (viale delle Nazioni, 194, a Marina di Ravenna).

Si tratta di un trio punk riminese al femminile - ne fanno parte Deborah Valli Casadei, basso e voce, Giulia Montanari, chitarra e Serena Castellucci, batteria - che si è imposto sulla scena internazionale fin dall’album d’esordio “Fice things”, e che nella scorsa primavera, dicevamo, ha avuto l’onore di aprire il tour dei The Damned. Il concerto di oggi la Mosquito Coast è a ingresso libero.