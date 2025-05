Domenica riapre il parco Cola con un progetto pubblico-privato. Era stato alluvionato nel 2023

Un pomeriggio di festa, questa domenica, per la riconsegna alla città del parco Cola, lo spazio verde compreso tra via Calamelli e via Comerio, una delle zone che più ha subìto la devastante alluvione del 16 e 17 maggio 2023. Il parco, duramente colpito dall’esondazione del Lamone che ne aveva compromesso la funzionalità e distrutto gran parte delle attrezzature, è stato oggetto di un intervento di riqualificazione grazie alla sinergia tra pubblico e privato. La rigenerazione è stata resa possibile dal generoso contributo del Rotary Club di Faenza, che ha donato oltre 52mila euro per l’acquisto e l’installazione di nuove attrezzature ludiche per i bambini, e dall’impegno del Comune, che ha realizzato importanti interventi infrastrutturali tra cui un percorso ciclo-pedonale illuminato, la rinnovata area di sgambamento per cani e opere di sistemazione del verde.

La giornata di domenica si preannuncia come un momento di festa, a partire dalle 15.30. Il programma prevede musica dal vivo, attività ludiche e creative, merenda offerta dalle ostetriche del Punto nascita dell’ospedale di Faenza, gadget donati dall’associazione Piccola Betlemme e degustazione di frutta fresca di Zani Frutta. Mentre l’Auser animerà il parco col progetto ’Campo aperto’, con attività per bambini dedicate alla scoperta della natura e al gioco libero, la Ludoteca comunale coinvolgerà i più piccoli in attività ludico-creative. Alle 17 è previsto un momento ufficiale con gli amministratori e chi ha contribuito alla rigenerazione.

Il piano di recupero delle aree verdi di Faenza coinvolge anche altri parchi come l’Azzurro, il Verde, il Gatti, il Liverani, gli Orti Renaccio e il Baden Powell.