Domenica sfilata di auto d’epoca in piazza del Popolo La prima volta nel 1923

Domenica, in occasione del centenario del “Circuito del Savio”, di cui l’Automobile Club Ravenna è titolare e depositario del marchio, alle 12.30 in piazza del Popolo a Ravenna si svolgerà la sfilata di auto d’epoca partecipanti alla rievocazione storica del Circuito del Savio. L’evento è stato reso possibile grazie all’ACI Automobile Club Italiano di Ravenna, il Club ACI Storico, l’Historic Minardi Day e il Comune di Ravenna. Questa manifestazione motociclistica e automobilistica si disputò per la prima volta il 17 giugno 1923. Il raduno consiste in una passeggiata di auto storiche che dall’Autodromo di Imola, a Lugo ed in seconda battuta Ravenna, per pranzare in centro città e proseguire fino alla Basilica di S. Apollinare in Classe, per una visita ed una mini rievocazione del circuito, per poi tornare nuovamente all’Autodromo di Imola.