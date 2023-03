Domenica si celebra la seconda giornata della cultura artigiana

Domenica si svolgerà la seconda Giornata della cultura artigiana, iniziativa organizzata da Confartigianato nazionale con l’obiettivo di promuovere il valore ’del fare’ e dell’impresa. Un ’valore artigiano’ che è una vera e propria peculiarità dell’Italia, Paese nel quale artigianato e impresa rappresentano non solo numericamente, ma anche socialmente e culturalmente, la spina dorsale dell’economia. Confartigianato, con questa iniziativa, vuole accendere un riflettore su questo mondo. Gli interventi in programma, dalle ore 10 alle 12, saranno trasmessi in streaming su YouTube in modo che chiunque possa seguirli. Il link per collegarsi è pubblicato sul sito www.confartigianato.ra.it