Domenica torna ‘Rionilandia’

Domenica dalle 15, al Centro civico rioni di via S. Orsola 31 a Faenza, torna ‘Rionilandia’. Nel pomeriggio, che si aprirà con l’esibizione di sbandieratori under 15 dei rioni, sono in programma giochi per bambini nei pressi delle scuderie che potranno essere visitate. Ai bimbi che giocheranno verrà consegnata una tesserina su cui farsi applicare un timbro da ogni Rione: la tesserina completa dei 5 timbri permetterà di ricevere biglietti gratuiti per la Bigorda d’Oro. Verranno inoltre proposti laboratori e gli istruttori di ‘Amico Cavallo’ faranno fare conoscenza diretta dei simpatici quadrupedi, con un pony e un asinello a disposizione. Alle 17.30, infine, alcuni cavalieri dei Rioni si esibiranno su pista di allenamento.