Domenica un sit in "per essere ascoltati"

Si dicono delusi e chiedono di essere ascoltati. Qualcuno afferma di sentirsi abbandonato. Sono i cittadini e gli agricoltori di Castel Bolognese, di Basiago, di Tebano, qualcuno anche residente sulla via Emilia, tutti colpiti dalle alluvioni di maggio.

Per questo hanno deciso di organizzare un sit in, che hanno chiamato ’Corteo contro l’immobilismo’ previsto per domenica dalle 19.30 con ritrovo alle scuole medie.

Un gesto dimostrativo per chiedere tra le altre cose: "che vengano ripristinati al più presto gli argini del fiume, preferibilmente aggiustati meglio di come erano prima del disastro che ha colpito queste terre; che si sistemino le casse di espansione parzialmente costruite e mai utilizzate, che venga ripristinata la rete fognaria, e il rispetto delle promesse di 4 mesi fa", in altre parole i rimborsi.

Durante il corteo resteranno in silenzio, ma nelle scorse settimane tra loro hanno parlato, si sono raccontati le proprie storie, come quella di Marino, agricoltore di Basiago: "Ho subìto due alluvioni che hanno coinvolto la casa e la terra. Ho un danno stimato sui 400mila euro tra strutture, impianti, raccolto e mezzi. L’80% del raccolto è andato distrutto e non abbiamo ancora visto rimborsi. Senza soldi è dura, io praticamente devo ricominciare da zero. Mi sono rivolto anche all’associazione di categoria ma mi hanno detto che a fine anno mi faranno il conto di quanto ho perso, e che la prossima primavera forse ci sarà qualche risarcimento. Io sono molto arrabbiato con le istituzioni. Chiediamo che ci vengano pagati i danni, che sia pulito subito il fiume, e che siano tolti gli alberi e che vengano ripristinati gli argini".

"Ci sono ancora le rotte sul fiume, se piove di nuovo si allaga Castello – gli fa eco Angelo anch’egli agricoltore a Tebano –. Stiamo chiedendo da settimane di intervenire. Abbiamo milioni di danni, i miei impianti di kiwi giallo sono tutti bruciati. Non deve più succedere una cosa del genere?".

Le medesime preoccupazioni interessano Marco Liverani: "Noi abbiamo una casa alluvionata e ancora oggi non è accessibile perchè la strada è crollata. Siamo frontisti, il terreno confina con il fiume. Lì c’è ancora un buco di 40 metri e se il fiume si alza di un metro riallargherà tutto. Abbiamo mandato Pec, abbiamo segnalato e inviato lettere dai legali al Comune, alla Bonifica, alla Regione. Peraltro dall’altra parte del fiume è emersa dalla frana una discarica abusiva, credo sia venuta Arpae ma anche in quel caso non abbiamo avuto alcun aggiornamento. Noi vorremo che fosse sistemata la strada e l’argine, perlomeno vorremmo sapere come si evolve la situazione, cosa si sta facendo. Questa situazione di incertezza e questo silenzio ci mette in crisi".

Infine Pietro, residente sulla via Emilia: "Ho avuto 40 mila euro di danni in garage e cantina nella prima alluvione. Nella seconda avevo già perso tutto. Non ho potuto presentare nessuna richiesta di contributo, e la macchina me la sono ricomprata da solo perchè mi serve".

"Sta passando il messaggio che i romagnoli si arrangiano e questo è sbagliato". evidenziava ancora un altro cittadino. Queste sono solo alcune delle considerazioni di alcuni castellani che non hanno, e non vogliono, una linea politica comune. Ciascuno infatti resterà con le proprie convinzioni, ma alle istituzioni, unitamente, chiedono di ritornare alla "tranquillità della pioggia", come scritto sui social network.

Damiano Ventura