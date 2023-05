Domenica una pedalata alla volta del museo Classis

Torna domenica ‘Bimbinbici’, la manifestazione della Federazione italiana ambiente e bicicletta, con una pedalata in sicurezza. Ritrovo alle 9 in piazza del Popolo presso lo stand Ceas (contributo di due euro). Partenza alle 9.30, itinerario di 12 km che si snoderà lungo la darsena cittadina per dirigersi a Classe. L’arrivo è alle 11 nel cortile interno del Museo Classis, dove vi saranno laboratori ludico didattici per i bambini di Fata Butega, un ristoro offerto dalle associazioni venatorie e l’offerta di frutta da parte di Coldiretti. L’evento si concluderà con il ritorno libero. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata