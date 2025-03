Domeniche al Musa. Laboratori dedicati alla stampa a ruggine

Continua con successo al Museo del Sale di Cervia la serie di iniziative dedicate alle famiglie, che vuole aggiungere alla visita al museo la possibilità di interfacciarsi con le tradizioni locali, la storia e sperimentare direttamente alcune delle peculiarità del territorio o attività legate al passato. Domenica e nelle domeniche di aprile (escluso Pasqua) dalle 15 alle 17 bambini e genitori potranno cimentarsi a decorare stoffe con l’antica tecnica della stampa a ruggine. Al Musa Elisa e Maurizio propongono laboratori in cui spiegano la tecnica della stampa su tela e offrono al pubblico del museo la possibilità di provare a cimentarsi in questa antica arte tradizionale romagnola. Tutti i laboratori in programma sono gratuiti e compresi nel biglietto di ingresso al museo di 2 euro.