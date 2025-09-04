Domenico e Mario, trionfo tricolore al fotofinish

Mario Montanari e Domenico Bazzani sono i nuovi campioni italiani della classe RS Feva di vela. Il successo del giovane equipaggio, portacolori del Circolo Velico Ravennate, è avvenuto in occasione dei Campionati italiani giovanili delle classi in doppio, svoltosi nei giorni scorsi a Formia, sotto l’egida della Federvela.

Si è trattato di un campionato impegnativo, con condizioni meteo variabili e di difficile interpretazione. Montanari-Bazzani, già terzi al Mondiale di quest’anno ad Aix-les-Bains, in Francia, sono stati in zona podio durante tutta la durata della manifestazione, riuscendo, nell’ultima giornata, a conquistare la vittoria finale. Grande soddisfazione anche per il 3° posto assoluto di Luca Soprani e Luca Zamboni, anche loro protagonisti di una solida prestazione, e di Anita Neri e Sofia Jasmine Kay, giovane equipaggio che si è aggiudicato il terzo posto nella classifica U14.

A guidare il team del Cvr è stato Matteo Focaccia che, appena rientrato dalla trasferta, sta già guardando al prossimo Campionato Europeo, che si svolgerà a fine ottobre a Riva del Garda e che vedrà la partecipazione della squadra del sodalizio di via Molo Dalmazia.

"Faccio i meritati complimenti – ha commentato Matteo Plazzi, presidente del Cvr – a tutti i nostri equipaggi e all’allenatore per gli ottimi risultati raggiunti. Risultati che, in taluni casi, rappresentano gradite conferme. Il Circolo Velico Ravennate ha sempre dimostrato una particolare attenzione nei confronti dell’attività agonistica delle classi giovanili. Le medaglie conquistate, sono la prova di una politica e di programmi sportivi ben congegnati, ricchi di potenzialità per il futuro".

Il programma sportivo giovanile proseguirà nei prossimi giorni con la partecipazione ai campionati italiani giovanili classi in singolo, da parte degli atleti delle classi Optimist ed Ilca, guidati dai rispettivi allenatori, Giovanni Spike Maioli e Stefano Marchetti.