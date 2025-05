‘Domicidio’, tra realtà e palco. La nuova pièce della Solaroli

‘Domicidio’ è il titolo della nuova rappresentazione teatrale della compagnia Angelo Solaroli, in scena stasera, domani e domenica e nel weekend dal 22 al 24 maggio alle 21 a palazzo Mazzolani in piazza San Domenico 1 a Faenza.

La produzione, scritta e diretta da Lorenzo Checchinelli, esplora i rapporti di forza all’interno di una famiglia segnata da regole ferree e violenza sotterranea. La vicenda è ispirata a fatti reali, ma si distacca dalla cronaca per proporre una riflessione più ampia sulle dinamiche familiari e sociali. In un ambiente dominato da un matriarcato feroce, che affonda le radici nella tradizione, il dramma si consuma all’interno di una famiglia lacerata da convivenze forzate e dall’ossessione per l’apparenza. Qui la sofferenza si trasforma in odio insanabile, capace di alimentare una spirale di violenza che giustifica l’orrore nel nome di Dio. Una società in cui tutti sono vittime e carnefici allo stesso tempo, prigionieri di una subcultura che rende il dominio l’unica forma di sopravvivenza.

Biglietti 10 euro, 5 under 18. Info e prevendite libreria Moby Dick via XX Settembre 3/B, tel. 0546–663605 o su www.eventbrite.it.