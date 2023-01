Don Antonio al Socjale, evento annullato

In questi giorni ci sono state alcune variazioni al programma di concerti del teatro Socjale di Piangipane. Stasera avrebbe dovuto avere luogo il concerto di Don Antonio & The Graces (ai confini di Morricone), ma ieri il teatro ha comunicato che è stato annullato per volontà dell’artista. I biglietti acquistati saranno rimborsati. Stasera, quindi, il Socjale resta chiuso.

In compenso è stato riprogrammato il concerto dei Savana Funk, che avrebbe dovuto tenersi il 20 gennaio e che era stato rinviato a causa di un’indisposizione di uno dei musicisti: si terrà domenica sera, 29 gennaio. Lo show, parte del ’Ghibli tour’ della band, mescola funk, blues, rock e musica africana. Lo spettacolo inizierà alle 21.30 con apertura porte alle 20.30. Nell’intervallo, come da tradizione, non mancheranno i cappelletti del teatro Socjale.