Don Antonio Trinidad. Concerto-performance alla Rocca di Riolo Terme

La Rocca di Riolo Terme, nell’ambito di Emilia Romagna Festival, ospita stasera alle 21 i Don Antonio Trinidad - Don Antonio (chitarra), Fabio Mazzini (chitarra) e Enrico Mao Bocchini (elettronica, percussioni), che presentano “Dodici Sguardi”, un concerto-performance che unisce sonorizzazione e video in un’opera aperta e mutante. Il concerto è realizzato in collaborazione con Musicastrada. Attraverso la rielaborazione di vecchi documentari in Super 8 degli anni ’60-’70, circolati nelle scuole fra gli anni ’60 e i ’70 e ritrovati nello scantinato di un istituto elementare, lo spettacolo riporta alla luce immagini pittoriche e suggestive di un’Italia che guardava il mondo con stupore. Le composizioni originali di Don Antonio e Fabio Mazzini, un intreccio di folk, jazz, blues e musica contemporanea, creano un paesaggio sonoro intimo e cinematografico, perfetto per accompagnare questo viaggio tra memoria, desiderio e identità.

I Don Antonio Trinidad sono il nuovo progetto musicale di Don Antonio ovvero Antonio Gramentieri, chitarrista di Sacri Cuori, Sea of Cortez, e protagonista di prestigiose collaborazioni con Dan Stuart, Hugo Race, Howe Gelb, solo per citarne alcuni. Don Antonio in oltre 25 anni ha realizzato una decina di dischi di materiale originale, lavorato a colonne sonore per il cinema, la televisione e lo streaming (“Wanna” su Netflix), oltre a collaborare come chitarrista o produttore a molti dischi nazionali ed internazionali (Alejandro Escovedo, Dan Stuart, Hugo Race, Vinicio Capossela, Nada).

Enrico Mao Bocchini ha collaborato con Dan Stuart, Sacri Cuori, Don Antonio, Francesco Giampaoli e appare in numerosi dischi di artisti nazionali e non, oltre a collaborare al progetto di inclusione “Il Grande Teatro di Lido Adriano”. Fabio Mazzini ha registrato e collaborato con Roberto Bartoli, Paul Armfield, Giulio Cantore e Vince Vallicelli, oltre a pubblicare tre dischi a suo nome ed essere fondatore dei Naimah. La collaborazione fra Don Antonio e Mao ha radici lunghe oltre 15 anni, e comprende registrazioni americane (“Rosario” di Sacri Cuori), tour internazionali (con Dan Stuart) e moltissimi concerti nei principali locali e festival europei.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno della sala Sante Ghinassi, corso Giacomo Matteotti 63. Ingresso: biglietti 5 euro - fino a 10 anni 1 euro; biglietti disponibili su Vivaticket.