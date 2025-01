Don Battello compie 100 anni e celebra l’Epifania: è il più anziano della diocesi

Ravenna, 6 gennaio 2025 – È festa grande oggi, 6 gennaio, nella parrocchia salesiana di San Simone e Giuda perché il giorno dell’Epifania coincide con la data di nascita di don Giuseppe Battello. E sarà un compleanno speciale perché don Battello taglia il traguardo dei cent’anni. Nato a Fontanelle, in provincia di Treviso, il 6 gennaio del 1925, don Battello è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1952. Da molti anni è in Romagna dove ha prestato servizio a Faenza e ultimamente a Ravenna.

Per noi, dice il parroco-direttore don Luigi, “è uno scrigno pieno di pietre preziose. Un libro di storia al quale attingere. Se vogliamo sapere qualcosa dei salesiani di Ravenna o Faenza, lo chiediamo a lui”. Per molti anni ha insegnato a Faenza “conservando con precisione gli elenchi di tutte le classi suddivise per ogni anno. La sua camera è una vera e propria segreteria scolastica con tanti scaffali che raccolgono faldoni e raccoglitori che testimoniano la sua passione per l’insegnamento”.

Don Battello, che con i suoi cent’anni è il sacerdote più anziano della diocesi, sta scrivendo il libro delle sue memorie e continua ad appassionarsi allo studio del latino e del greco.

Sacerdote esemplare, cordiale e discreto, ottimo predicatore, onora il suo sacerdozio celebrando ogni mattina la Messa e oggi sarà lui stesso a presiedere la Concelebrazione eucaristica delle 11 nella chiesa di San Simone e Giuda. Alle 13 seguirà nel Salone Boicelli il pranzo comunitario “con vecchi e nuovi compagni di strada di don Battello” e alle 15.30 chiuderà la festa l’“Omaggio della comunità a don Battello” con poesie e storie presentati da piccoli e grandi e con canti interpretati dal Coro Don Bosco e dal Coro di Cervia.