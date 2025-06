Don Beppe Tagariello, sessant’anni di sacerdozio

In questi giorni don Beppe Tagariello festeggia 60 anni dalla sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 26 giugno 1965 nella cattedrale di Imola, da parte di mons. Benigno Carrara, allora vescovo della diocesi. "C’ero anche io bambino – ricorda Tiziano Conti –, andammo a Imola col pullman organizzato dalla parrocchia di Barbiano, dove abitavo e dove vivo tutt’ora, e dove don Beppe era residente con la famiglia".

Il suo primo incarico (ottenuto attraverso il suo stile sempre molto diretto e attento all’essenziale, più che al rispetto delle regole formali), fu alla parrocchia di San Giacomo ‘Brozzi’, a Lugo. Gli anni Sessanta rappresentarono un periodo di grandi trasformazioni nella società italiana e in modo particolare per le fasce più giovani. In Vietnam infuriava una guerra sanguinosa e tra i ragazzi nascevano nuove consapevolezze.

Ricorda Paolo Galletti, due volte deputato al Parlamento negli anni ’90: "Grazie a lui, al di fuori delle parrocchie, degli scout e dai partiti si aggregarono nella nascente Gioventù Studentesca lughese circa 200 ragazze e ragazzi delle scuole superiori, nel grande palazzo di via Garibaldi a Lugo: e già questo, maschi e femmine insieme, costituiva una novità. Don Beppe – prosegue – aveva capacità di ascoltare e valorizzare, entusiasmo e vitalità. Tutto questo in un turbine di incontri ed iniziative di cultura nella quale esprimeva spiritualità, aiuto al prossimo, sano divertimento e impegno personale. Sapeva indirizzare le energie della giovinezza in modo allegro e costruttivo".

In questi giorni diversi ragazzi e ragazze di allora, che ormai viaggiano tra i 70 e gli 80 anni, lo hanno festeggiato a Lugo con un sobrio e breve incontro, perché l’essenzialità è sempre stata la sua caratteristica, senza però nascondere la nostalgia per quella stagione indimenticabile vissuta insieme negli anni ’60.

Daniele Filippi