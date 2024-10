Don Bruno ne compie 80. Festa coi parrocchiani di S.Maria in Porto Fuori

Mercoledì un gruppo di parrocchiani di don Bruno Gallerino si è ritrovato per festeggiare gli 80 anni del loro parroco. Una festa a sorpresa che ha messo in risalto tante emozioni e il legame che intercorre tra don Bruno e la sua comunità. Don Bruno, di origini venete, dopo una prima parte del suo ministero sacerdotale vissuto tra gli Scalabiniani, con un lungo periodo passato in Inghilterra, da 25 anni è parroco a Porto Fuori. Alla serata, trascorsa presso un locale di Ravenna, gestito da dei ragazzi di Porto Fuori, ha partecipato una parte della famiglia di origine del don venuta direttamente dal Veneto per l’occasione. L’auspicio di tutti i presenti è stato quello di poter continuare a godere della presenza di don Bruno tra loro.