Don Cavina, 25 anni a fianco degli anziani

Venerdì scorso la casa di riposo ‘Don Carlo Cavina’, al civico 1 di via Francesco Petrarca a Lugo, ha festeggiato i 25 anni di attività. In mattinata il vescovo monsignor Francesco Cavina ha celebrato la messa di ringraziamento nella cappella della struttura e nell’omelia ha ricordato come "nella nostra società attuale il numero degli anziani stia crescendo in modo considerevole, con il grave rischio della loro emarginazione a causa della loro fragilità". In particolare, ha spiegato che "il primo atteggiamento che porta all’emarginazione degli anziani nella nostra società può essere definito il ‘mito dell’eterna adolescenza’, per il quale il mondo non riesce più ad accettare chi mostra gli acciacchi dell’anzianità e rigetta chi non riesce più ad agire e a pensare". Il secondo motivo che conduce all’emarginazione degli anziani può essere qualificato invece come "il ‘mito della illusoria bellezza’, che porta a rifiutare le rughe che solcano il viso degli anziani, rughe che non sono altro che cicatrici di battaglie combattute per la famiglia e per i figli. Questo mondo ossessionato dai like sui mondi virtuali porta le persone a perdere la memoria e a dimenticare facilmente l’amore, gli sforzi e i sacrifici che hanno fatto gli anziani e così la nostra società perde la sapienza che nasce dall’esperienza della vita". Monsignor Cavina ha poi ringraziato le suore di San Francesco di Sales, il personale e tutti coloro che operano nella casa di riposo, una realtà che custodisce, protegge, difende, cura e ama le persone anziane, perché con il loro servizio cercano ogni giorno di rendere più serena la vita e più dignitosa l’esistenza di tanti nostri anziani fratelli e sorelle".

Dopo la messa, suor Paola Cappella, responsabile della struttura, ha voluto ringraziare le persone che hanno contributo in origine a realizzare quest’opera, il personale religioso e laico che si è prodigato a creare un clima famigliare per rendere serena e agevole la vita degli ospiti anziani, tutti coloro che hanno lasciato nella casa un segno di amore e dolcezza negli anziani e tutte le persone anziane che sono passate nella casa in questo quarto di secolo. Infine, ha invitato tutti i numerosi presenti a visitare la mostra fotografica dei 25 anni della casa di riposo, allestita nei corridoi della struttura, e a partecipare al ricco buffet nel grande salone.

Lu.Sca.