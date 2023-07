Don Chisciotte al debutto Un sognatore in scena

Dopo aver affrontato, attraversato, vissuto la Divina commedia di Dante, Ermanna Montanari e Marco Martinelli (nella foto), fondatori e direzione artistica del Teatro delle Albe, invitano a varcare la soglia di un altro caposaldo della letteratura occidentale. Da stasera a domenica 16 luglio, tutti i giorni (tranne il lunedì) alle 20 a Palazzo Malagola (via di Roma 118 a Ravenna), andrà in scena ‘Don Chisciotte ad ardere: opera in fieri 2023’, la prima anta di un progetto triennale nel segno di Miguel de Cervantes. Il nuovo percorso drammaturgico, vocale e sonoro vede in scena cittadini e cittadine accanto agli attori delle Albe, Martinelli e Montanari, mentre le musiche sono state composte e saranno eseguite dal gruppo Leda. Lo spettacolo è una coproduzione Teatro delle AlbeRavenna Teatro, Ravenna Festival e Teatro Alighieri, con il contributo del MiC Progetti Speciali, media partner Film tv.

"Siamo partiti – raccontano Ermanna Montanari e Marco Martinelli – da un suggerimento che Don Chisciotte dà al suo fedele Sancio: ‘Devi tener presente, sempre dinanzi agli occhi, quello che sei, cercando di conoscere te stesso, che è la conoscenza più difficile che si possa immaginare’. In questa frase, come in una gemma, il senso del romanzo come viaggio iniziatico a cui gli spettatori-erranti vengono invitati: attraverseranno i luoghi di Palazzo Malagola, scenderanno nelle stanze interne del proprio inconscio. Il cammino li condurrà nel giardino adiacente, sede della locanda a cui approda Don Chisciotte, e dove avranno inizio le sue grottesche vicende. L’hidalgo spagnolo, simbolo irriducibile di sognatore che non si rassegna alle ingiustizie di un mondo retto sull’ ipocrisia e il sopruso, continua ad ‘ardere’, pur se da tutti considerato folle, patetico, ridicolo come gli attori che tentano di rappresentare le sue avventure, anch’essi goffi e stonati. Man mano che l’opera procede, il solitario cavaliere e chi lo accompagna appariranno più saggi di quella maggioranza che li contrasta e pretende di avere il monopolio della ragione".

Biglietti: posto unico 10 euro, under 18: 5 euro. Info e prevendite: 0544-249244, www.ravennafestival.org