Don Ciotti a scuola ricorda il sacerdote ucciso dai fascisti

Giornata importante, oggi, per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado ‘Don Giovanni Minzoni’ di Ravenna, che hanno celebrato il ricordo del parroco cui è dedicata la loro scuola incontrando don Luigi Ciotti. La dirigente scolastica dell’Istituto, Marilisa Ficara, e il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, hanno accolto il fondatore di ’Libera’ e con lui hanno incontrato i 201 ragazzi delle classi terze, ricordando il sacerdote ravennate ucciso cento anni fa.

Don Ciotti ha poi parlato con i ragazzi affascinandoli con il racconto della sua esperienza e del suo impegno in difesa degli ultimi. Il silenzio attento dei ragazzi ha abbracciato le sue parole e l’entusiasmo ha coronato una giornata che si è conclusa con la piantumazione nel cortile della scuola di ‘Un albero per il futuro – Un bosco per la legalità diffuso’, nell’ambito della campagna promossa dal Nucleo Tutela della Biodiversità dell’Arma Carabinieri della Regione Emilia-Romagna, rappresentati dal maresciallo Fabrizio Bellini.

Don Minzoni, ravennate, fu sempre antifascista, pronto a condannare la violenza squadristica, e a causa di questo fu ripetutamente minacciato. La sera del 23 agosto del 1923 fu aggredito vicino alla sua canonica ad Argenta da due squadristi fascisti e morì poche ore più tardi.