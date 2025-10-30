Don e Julie, maestri del fingerstyle. Un duo di chitarre a Fusignano

Alle 21 di stasera, all’auditorium ’Corelli’ di Fusignano, in vicolo Belletti 2, ci sarà il concerto di Don Ross e Julie Malia.

Ross è uno dei più celebrati chitarristi fingerstyle a livello mondiale. Vincitore del prestigioso ’National fingerstyle guitar championship’ (che ha vinto due volte, unico nella storia), combina tecnica prodigiosa, groove potente e sensibilità melodica. La sua musica fonde influenze che spaziano dal jazz al folk, dal blues alla musica classica, offrendo performance intense, coinvolgenti e virtuosistiche.

Julie Malia invece è una talentuosa cantante e musicista che accompagna Don Ross con una voce calda e profonda, arricchendo i concerti con armonie evocative e brani originali che spaziano tra soul, folk e jazz. Insieme formano un duo raffinato e magnetico, capace di conquistare il pubblico con empatia, tecnica e una presenza scenica autentica.

In apertura ci sarà il concerto del giovane Filippo Mazzotti con il suo stile ’modern percussive fingerstyle’. A soli 15 anni il ragazzo ha già vinto diversi concorsi nazionali e internazionali: ’Giovani in crescendo’ (primo premio assoluto), ’Giovani in musica’ (primo premio assoluto), ’Sonus contest’ (primo premio assoluto) e ’Da Capo competition’ (primo premio). Nel 2025 ha ottenuto un ottimo piazzamento al concorso internazionale ’Natasha international fingerstyle competition,’ organizzato dalla marca di chitarre Natasha Guitars.

Il fingerstyle è una tecnica chitarristica dove, senza l’utilizzo del plettro, attraverso un approccio percussivo, si ottengono dalla chitarra notevoli effetti "orchestrali". I musicisti che utilizzano questa tecnica riescono a suonare contemporaneamente melodia e accompagnamento, unitamente alla parte percussiva.

L’ingresso alla serata è gratuito. L’evento è organizzato dal Comune di Fusignano con l’aiuto di Federico Falangi: "Federico ha fatto da trait d’union tra l’Amministrazione comunale e gli artisti - sottolinea la vicesindaca con delega alla Cultura Lorenza Pirazzoli -. È grazie al suo prezioso supporto se Fusignano può ospitare due artisti di fama mondiale, punti di riferimento nel loro genere".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura al numero 0545-955665, mail cultura@comune.fusignano.ra.it.