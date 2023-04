Don Francesco Minghetti Il sacerdote orgoglio di Masiera

di Paolo Casadio

La Storia è come la soffitta di una casa dove si avvicendano più generazioni, e ciascuna la usa a mo’ di ripostiglio o deposito di tutte quelle cose che non servono più, ma non si vuole buttar via perché non si sa mai, perché c’è un valore affettivo, o semplicemente per parcheggiarle lì nell’attesa del tempo per guardarvi e decidere che cosa salvare e che cosa gettare. Quella soffitta si riempirà sempre più, seguendo la scomparsa delle generazioni che l’hanno usata sinché qualcuno, più curioso degli altri, invece che aggiungervi qualche scatolone comincerà ad aprire quelli già depositati. E scoprirà testimonianze di chi l’ha preceduto, segni del passaggio di altri, tasselli di una storia comune, fatti e aspetti ignorati o dimenticati a volte per precisa volon

tà degli attori della stessa storia. È un po’ quel che è accaduto per le vicende vissute da don Francesco Minghetti, parroco della frazione di Masiera dal 1926 al 1945. Don Francesco va ricordato, oltre che per essere stato un prelato buono e disponibile – qualità non scontate – anche per aver deciso di nascondere in canonica, in una stanza la cui porta era occultata da un armadio (ricorda molto la scaffalatura girevole posta davanti all’ingresso del nascondiglio della famiglia Frank), i fratelli Armando, Arnaldo, Adalberto Vita e alcuni loro familiari, tutti russiani: avevano un negozio in piazza Dante e abitavano vicino alla Torre dell’Orologio.

Nascosti non per due giorni, ma per dieci mesi e con tanto di documenti falsi, sino alla liberazione di Russi. Beninteso, don Francesco sapeva perfettamente qual era il destino riservato a chi nascondeva ebrei. Di quei mesi il parroco non ha, comprensibilmente, lasciato memorie, serbando un silenzio probabilmente caratteriale. Del resto, al tempo nulla si poteva dire e dopo, come sosteneva Gino Bartali, "certe medaglie si attaccavano all’interno della giacca". C’è da aggiungere che sia la chiesa, sia la canonica di Masiera furono bombardate, e se documenti o memorie scritte c’erano, sono andate distrutte. Resta, a testimonianza dei fatti, la lettera che Armando Vita scrisse nel 2013 raccontando le vicende che videro don Minghetti protagonista volontario, come furono volontarie le sue scelte.

Non so se il nome del parroco sarà inserito nel Giardino dei Giusti tra le Nazioni, a Yad Vashem, ma sia ricordato con orgoglio dalla comunità russiana di cui faceva parte.