Don Francesco Negri, il sacerdote che si spinse fino a Capo Nord

Nelle ‘Vite dei ravignani illustri’ Olindo Guerrini ricorda Francesco Negri, il prete ravennate "che l’andé insena in Inghiltera". Negri, in realtà, fece molto di più perché si spinse fino a Capo Nord, la punta estrema dell’Europa dove il sole, come scrisse don Fuschini, "a mezzanotte non ha ancora sonno". E se oggi parliamo di Negri è per ricordare che il sacerdote avventuriero nasceva a Ravenna quattro secoli fa, il 27 marzo del 1623. Curioso per sua natura, un bel giorno decise di esplorare le regioni settentrionali dell’Europa stimolato dalla lettura dell’arcivescovo svedese Olao Magno che in suo libro raccontava storie strane e al limite della realtà.

Le zone esplorate da Negri non erano ancora ben definite nelle carte geografiche. La Svezia, ad esempio, era rappresentata come un’isola mentre tutto il nord Europa era definito "dexerto deshabitato pel freddo", una espressione che avrebbe scoraggiato chiunque a intraprendere viaggi in quelle zone.

Come potete immaginare l’avventura di Negri non fu una scampagnata ma fu impresa faticosa e rischiosa al punto che gli indusse momenti di sconforto ai quali però fece fronte con una sorta di training autogeno dicendo a sé stesso che i "patimenti" prima o poi sarebbero stati superati e che tutta quella fatica lo avrebbe poi premiato con la scoperta di nuove terre e di nuove genti. Tutta l’esperienza di Negri è racchiusa nel suo ’Viaggio settentrionale’ uscito postumo nel 1700 (Negrì morì il 27 dicembre 1698) e articolato in otto lettere nella prima delle quali troviamo la descrizione degli sci ("certi zoccoli piani di legno, e lunghi, e in punta ritorta all’insù a guisa d’arco"), attrezzi del tutto sconosciuti in Europa e che Negri fece conoscere. Dietro le nostre settimane bianche, dunque, c’è lo zampino di Negri! Francesco Negri era il parroco di Santa Maria ’in coelos-eo’, una chiesetta oggi scomparsa che sorgeva in via Salara di fronte alla via Ponte Marino e nel cui cortile era un enorme roseto capace di accogliere sotto i suoi rami una quarantina di persone!

Fu sacerdote esemplare, lontano dall’avarizia, dall’arroganza e dall’ipocrisia e, come scrive Filippo Mordani, "molto si piacque di recar a pace le discordie, e porgere salutari consigli". Alcune settimane fa Ravenna Teatro ha ricordato al Rasi la figura di Negri insieme a Romolo Gessi e Pellegrino Matteucci. Il prossimo aprile questo singolare ‘Marco Polo ravennate’ sarà ricordato al Circolo dei Forestieri mentre a fine anno la Biblioteca Classense gli dedicherà una mostra.

Franco Gàbici e Beppe Rossi