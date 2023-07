Don Mauro Mazzotti, il parroco di Porto Fuori segnato dalla guerra

Quarant’anni sono sufficienti per dimenticare una persona. È il caso di monsignor Mario Mazzotti (per gli amici semplicemente “don Mario”), archeologo di fama europea e prete di punta del clero ravennate del bel tempo che fu, scomparso alla fine di giugno del 1983. Originario di Sant’Alberto, dove era nato nel luglio del 1907, don Mario è stato il parroco di Porto Fuori dal 1937 fino a quel tragico 5 novembre del 1944 quando una bomba malandrina rase al suolo la sua chiesa, la dantesca "casa di Nostra donna in sul Lido adriano" e in un attimo perse mamma e zia, morte sotto le macerie. La tragedia lo segnò a tal punto da indurlo a passare la mano ("dopo il grande disastro – scrisse nella lettera di addio - la mia salute ha subìto una forte scossa") e prima di lasciare la amata parrocchia disse ai suoi parrocchiani "non dimenticate questo povero prete, che conclude la sua vita di parroco vostro sulle rovine della nostra bella basilica, divenuta la tomba di sua madre".

In occasione del suo settantesimo compleanno la rivista “Felix Ravenna”, che lo ebbe come autorevole collaboratore, gli dedicò un numero monografico, un doveroso omaggio al suo lavoro di studioso e di archeologo. Appassionato difensore dei nostri monumenti, curò restauri e scavi e la sua tesi di laurea in archeologia sulla basilica di Sant’Apollinare in Classe, riedita recentemente dalla Libreria Tonini, è ancora oggi un importante punto di riferimento per gli studiosi. Direttore dell’archivio arcivescovile, fu fra i fondatori della Società di studi romagnoli e segretario della sezione ravennate di Italia Nostra. Ebbe medaglie e riconoscimenti e importanti incarichi a livello nazionale. In un suo articolo apparso sul “Romagnolo” don Mario ricordò di aver incontrato, ancora bambino, don Minzoni e ne rimase colpito così come non lo lasciò indifferente don Giulio Morelli. Per tanti anni, inoltre, don Mario è stato insegnante di religione al Liceo scientifico Oriani dove ho avuto il piacere di incontrarlo dal 1957 al 1962. Sacerdote sensibile, nei momenti del bisogno seppe sempre stare accanto al suo gregge né devono essere dimenticati la sua attiva partecipazione alla lotta di liberazione e il suo ruolo di segretario del Comitato di liberazione di Porto Fuori. Mi piace infine ricordare che lo seguì fino all’ultimo il dottor Paolo Nardi, uno dei suoi ex alunni del Liceo scientifico. A quarant’anni dalla morte mi auguro che qualcuno provvederà a dedicargli un ricordo perché questi tempi sbadati non abbiano a perderne del tutto la memoria.

Franco Gàbici