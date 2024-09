Don Milani e Pirazzini, lavori nelle scuole

Mancano poche settimane all’inaugurazione dell’anno scolastico e, in vista del rientro tra i banchi degli studenti, proseguono di pari passo le progettazioni e i lavori sulle strutture e sugli impianti degli ambienti scolastici cittadini. L’ultima opera in ordine di tempo approvata pochi giorni fa dalla Giunta comunale di Faenza, riguarda il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione della scuola primaria Don Milani, in via Corbari. In particolare "l’impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza attuale di tutto il complesso scolastico è gestito da un sistema di comando e controllo automatizzato, ormai fuori produzione", e per questo "presenta problematiche funzionali e di manutenzione quali: frequenti malfunzionamenti dovuti alla programmazione del sistema, con impossibilità del loro ripristino per l’assenza di tecnici in grado di intervenire sul sistema, nonché difficoltà nella reperibilità dei componenti di ricambio". In ragione di ciò è stato progettato un nuovo sistema, che sarà in grado di "garantire una migliore efficienza energetica dell’attuale sistema di gestione, fornendo inoltre una maggior semplicità di programmazione ed una maggior reperibilità dei componenti di ricambio". La spesa complessiva del progetto è pari a 170mila euro. La ristrutturazione dell’impianto di illuminazione delle Don Milani, è già stata inserita a bilancio, e sarà totalmente a carico del comune che utilizzerà i contributi statali del decreto crescita, già utilizzati in altre occasioni.

"Si partirà dal sistema di emergenza, e seguirà l’intervento che di fatto riguarderà l’impianto generale – ha specificato l’assessore con delega all’istruzione Martina Laghi –. L’idea è eseguire i lavori senza interrompere l’attività scolastica", quindi tra gara, affidamenti, consegna del cantiere e realizzazione delle opere la conclusione dei lavori è ipotizzabile entro il prossimo autunno. Stanno proseguendo invece i lavori che riguardano il complesso Pirazzini, alluvionato e soggetto, oltre alla riqualificazione, anche agli adeguamenti finanziati con il Pnrr. "I lavori Pnrr stanno procedendo, e anche quelli di ripristino degli ambienti. Il laboratorio di ceramica è già agibile – ha spiegato Laghi –, mentre per quanto riguarda la palestra il pavimento sarà posato a settembre. Purtroppo i lavori si sono allungati in quanto c’era ancora molta umidità negli ambienti. Dopo la posa della pavimentazione la palestra comunque potrà essere utilizzata". Complessivamente gli investimenti sull’edilizia scolastica, che finora hanno interessato le strutture faentine, ammontano a "circa 4,5 milioni di euro dall’inizio del mandato – ha concluso l’assessore –. Dei quali circa 600mila sono le risorse proprie dell’Ente, il resto è frutto di finanziamenti e bandi".