Don Renato Casadio, protestò per la sepoltura di Ettore Muti in basilica

Quarant’anni fa, nel maggio del 1985, moriva a Portomaggiore monsignor Renato Casadio, un sacerdote della nostra diocesi "di uno spessore intellettuale e morale fuori dal comune". Nato a Gavorrano (Grosseto) nel 1901 da genitori originari di Santo Stefano, il piccolo Renato segue la famiglia a Ravenna e comincia a lavorare come garzone presso un barbiere. Quindi segue la sua vocazione e dopo essere entrato in Seminario verrà ordinato sacerdote nel 1925 e l’anno successivo inviato a San Biagio come cappellano.

Don Renato partecipò attivamente alla vita politica. Dopo la caduta di Mussolini, ospitò nella canonica di San Francesco, dove era parroco, la prima adunanza organizzativa della Democrazia cristiana ravennate. A quella riunione, promossa da Bruno Benini (fratello di don Ubaldo e di Alieto, futuro preside del Liceo classico), parteciparono una trentina di cattolici fra i quali il “segretario” Mario Montanari, che l’anno successivo sarebbe caduto nell’eccidio del Ponte degli Allocchi.

In seguito si aggregò al gruppo Benigno Zaccagnini, reduce dalla Jugoslavia dove era stato mandato come ufficiale medico. Ben presto la casa di don Casadio divenne un luogo di incontro anche per personaggi di orientamento politico diverso come la professoressa Olga Prati e Giuseppe D’Alema. Negli anni dell’infanzia frequentò il coetaneo Ettore Muti ed entrambi ricevettero la cresima nella basilica di Santa Maria in Porto. Poi le loro strade si divisero. E quando nel febbraio 1944 si pretese di tumulare la salma di Muti in San Francesco, don Renato per protesta si allontanò da Ravenna in bicicletta e lasciò detto al sacrestano di chiudere la chiesa!

Don Renato avrebbe voluto dedicarsi alla scultura, ma l’arcivescovo Lega, che aveva apprezzato le sue doti come direttore della Schola cantorum del Ricreatorio, decide invece di mandarlo a Roma per perfezionare i suoi studi musicali e dopo il suo rientro a Ravenna è nominato “Maestro di cappella” del Duomo. Compose un Magnificat, il famoso Inno alla Vergine Greca e il cantico Ecce Sacerdos Magnus composto in occasione dell’ingresso in diocesi di mons. Salvatore Baldassarri. Rettore del Seminario dal 1948 al 1968, fu assistente spirituale dei Coltivatori diretti, dei Laureati cattolici e delegato arcivescovile dell’Azione cattolica. Ottimo predicatore, veniva richiesto dai parroci della diocesi per tenere conferenze riscuotendo sempre grandi consensi.

