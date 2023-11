Don Ross all’auditorium

Don Ross sarà in concerto stasera alle 21 a Fusignano, all’auditorium "Arcangelo Corelli" per presentare il suo ultimo disco Water. Donald Ross è un chitarrista fingerstyle canadese. È stato il primo a vincere due volte il "Fingerpick Guitar Championship" degli Stati Uniti (1988 e 1996). Il suo album Huron Street ha raggiunto la top ten della classifica Billboard nella sezione new age. La musica di Ross prende in prestito dal blues, dal jazz, dal folk e dalla musica classica creando uno stile che lui descrive come "heavy wood" ("legno pesante"). Ross cita Bruce Cockburn, John Renbourn, Pierre Bensusan, Keith Jarrett, Egberto Gismonti e Pat Metheny come le sue principali fonti di ispirazione. Il biglietto costa 10 euro (5 euro per under 20 e over 65) e si acquista sul posto la sera stessa.