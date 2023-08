Don Rovescino e il Tresette al contrario

Arvarsén, il Rovescino, detto anche Traversone, è una variante del Tresette, con la differenza che perde colui che fa più punti, tanto che viene chiamato anche Tresette a perdere o Tresette a non prendere. Insomma è il contrario dell’abituale Tresette, che coinvolge i giocatori in una dura lotta per non vincere. Facendo riferimento al gioco al contrario la narrativa popolare ha creato la figura di ‘don Arvarsén’, don Rovescino, un bastian contrario che fa dice sempre a rovescio: "Don Arvarsén, in câmbi dl’acva e’ vleva e’ vén; in câmbi de pöc e’ vleva e’ tròp e d’in tri e vleva fê dó ciòp" (Don Rovescino, in cambio dell’acqua voleva del vino; in cambio del poco voleva il troppo e con tre cose voleva fare due coppie).