Don Tiso Galletti, cerimonia nell’80° della sua uccisione

Nativo di Conselice e parroco di Spazzate Sassatelli, borgo agricolo posto sui confini dei comuni di Imola e Conselice, il sacerdote don Tiso Galletti venne ucciso nella tarda serata del 9 luglio 1945, mentre su alcune panchine poste davanti alla canonica stava conversando con i suoi familiari. A compiere il sanguinoso raid, nel corso del quale vennero inseguito uccisi con colpi di mitra altri due civili, furono tre partigiani giunti a bordo di una motocicletta sidecar; partigiani in seguito individuati, processati e condannati per quell’eccidio. E come poi emerse dagli atti del processo, il sacerdote era stato chiamato a pagare con la sua vita solo per odio alla fede. Per onorarne il ricordo è stato lo stesso Comune di Conselice, grazie all’impegno del sindaco Nerio Cocchi, a dedicare nel 2008 a questo martire della fede una strada del capoluogo di Conselice. A cura dello studioso imolese Andrea Ferri è anche stato dato alle stampe il volume ’Don Tiso Galletti- Vita e morte di un parroco si Spazzare Sassatelli in Diocesi di Imola (1909-1945)’ . Nella ricorrenza dell’ottantesimo dell’uccisione di don Tiso Galletti, verrà celebrata venerdì 9 maggio, alle 20,30 una messa presieduta da mons. Giovanni Mosciatti, concelebrata dai sacerdoti del vicariato della Bassa. La celebrazione si svolgerà all’aperto nello stesso luogo dove un tempo sorgeva la vecchia chiesa (in via Chiesa) di Spazzate Sassatelli. In caso di poggia ci si sposterà in via Cardinala.

Renzo Rossi