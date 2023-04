Donacibo, 15 quintali di alimenti raccolti per i poveri

Nel mese di marzo, in diverse scuole elementari e medie del Faentino, si è svolta l’iniziativa ‘Donacibo’, colletta di generi alimentari non deperibili promossa dal Banco di Solidarietà. Iniziativa ha visto coinvolte oltre 106 classi delle scuole Lanzoni, Sant’Umiltà, istituto comprensivo Carchidio Strocchi e istituto comprensivo Brisighella. L’adesione è stata sorprendente e la generosità dei ragazzi ha stupito insegnanti e promotori. Sono stati raccolti 15 quintali di generi alimentari che saranno distribuiti nei prossimi mesi dai volontari del Banco di Solidarietà di Faenza alle famiglie povere della città in un momento di crescenti richieste di assistenza.

Nella sede del Banco di Solidarietà gli alunni della terza media della Fondazione Marri Sant’Umiltà, hanno preparato i pacchi alimentari, con gli aiuti raccolti durante il ‘Donacibo’, che saranno distribuiti alle famiglie sostenute dal Banco.

I volontari del Banco portano ogni mese a casa degli assistiti un pacco di generi alimentari. Gli alimenti distribuiti provengono dal cibo raccolto nella colletta alimentare, dal ‘Donacibo’ e da altre donazioni provenienti dal Banco, dall’Unione Europea e cibo fresco offerto da aziende del territorio. Le famiglie che a Faenza ricevono il pacco alimentare sono 34 per 169 assistiti. I volontari coinvolti sono 45.