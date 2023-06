Donati 14mila euro al Social Food

Leo Lucchi di Adriasport ha consegnato alla presidente di Cervia Social Food, Romina Maresi, i 14.210 euro raccolti, in occasione del torneo di calcio giovanile “Italy Cup”, a favore delle famiglie alluvionate. La cerimonia si è svolta in municipio alla presenza, tra gli altri, del sindaco Medri. Il torneo, organizzato da Adriasport in collaborazione con Bakia Cesenatico, si è svolto nei tre week end di giugno negli impianti di calcio di Cervia e Cesenatico. Hanno partecipato 56 squadre provenienti da tutta Italia, che hanno registrato circa 3.000 presenze turistiche. Molti dei partecipanti avevano chiesto come poter contribuire ad aiutare le famiglie alluvionate: la società ha quindi realizzato le magliette gialle Adriasport Romagna #Tinbota, vendute nelle giornate del torneo. Cervia Social Food utilizzerà le risorse per proseguire nell’impegno a favore delle famiglie alluvionate.