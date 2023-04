Donati 152 libri in cinque scuole a 18 studenti bisognosi

l Rotary Club Ravenna Galla Placidia hanno realizzato un service legato a un progetto per l’acquisto di libri, rivolto a ragazzi delle scuole medie superiori appartenenti a famiglie bisognose del nostro territorio. Sono stati consegnati 152 libri, con richieste pervenute da 5 scuole. Gli studenti agevolati sono stati 18. La spesa complessiva è stata di 3.451 euro, di poco superiore rispetto allo scorso anno, quando erano stati spesi 3.179 euro per 134 libri.

I volumi sono andati a studenti del liceo classico (40 libri per 4 ragazzi), Itis (37 libri per 5 ragazzi), liceo scientifico (28 libri per 3 ragazzi), geometri (24 libri per 3 ragazzi), liceo artistico (21 libri per 3 ragazzi). Si tratta di un intervento consolidato, che si riscontra anche in altre realtà territoriali del nostro Paese, e che vede al centro l’interesse del Rotary Club Galla Placidia per le scuole, destinatarie di diverse iniziative tese a supportare e sostenere gli studenti e i loro percorsi formativi.

In foto: Massimo Natali e Patrizia Ravagli del Rotary Club Ravenna Galla Placidia insieme ai dirigenti delle scuole superiori ravennati coinvolte nel Service libri