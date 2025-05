Donati 2.200 euro al volontariato

Un’iniziativa di sport, amicizia e solidarietà: è la “Camminata della solidarietà”, che anche per questa edizione si è svolta interamente all’interno della del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’assegno di questa edizione dunque è stato suddiviso in questo modo: 500 euro sono andati alla associazione Caritas di Cannuzzo di Cervia (presente con Giuliano Omicini e dei volontari) - e 1.700 euro a Anffas di Cesena (per il progetto della fattoria dell’ospitalità e alla polisportiva) che è quella società che segue e accompagna i ragazzi con disabilità in giro per le tante podistiche e iniziative sportive e garantisce attività a loro destinate, presente con la loro consigliera Fabiana Pedrini. Sono stati raccolti dunque in totale 2.200 euro. Così gli organizzatori: "Un bel gesto del volontariato in favore di tanti altri volontari che va avanti da ben 19 anni".