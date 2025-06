Donati 600 euro ai Cerviaman

Cerviaman ha organizzato al Bagno Playa Caribe di Cervia la tavola rotonda “Tra sport e disabilità. Diversi non distanti: scopriamo l’autismo insieme”. L’evento ha segnato l’avvio della raccolta fondi 2025 “Cerviaman per Tommy”. Tra i partecipanti il dottor Giuseppe Attisani (Ausl), Serena Boschetti, nipote di Marco, di Fondazione Pantani, Valter Franz, babbo di Joseph, ragazzo autistico, che ha ideato il trust Small House e il dottor Roberto Flangini. Raccolti 600 euro, devoluto a “Cerviaman per Tommy” da Luca Pozzi, patron del Playa Caribe.