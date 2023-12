Donati al Comune di Brisighella 25.000 euro dalla BCC per il Centro sportivo

Il Comitato locale di Faenza della BCC ravennate, forlivese e imolese, nella persona del presidente Carlo Dalmonte, ha consegnato una generosa donazione al Comune di Brisighella lo scorso 4 dicembre. Un assegno di 25.000 euro in risposta agli eventi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio sarà investito per la sistemazione del Centro sportivo comunale di via Canaletta. Il sindaco Massimiliano Pederzoli ha ricevuto l’assegno durante la cerimonia che ha avuto luogo proprio presso il Centro sportivo. I fondi donati saranno integralmente destinati al ripristino della recinzione del Centro sportivo comunale, danneggiata dall’alluvione. "Questo intervento – si legge nella nota – non solo contribuirà al recupero delle infrastrutture essenziali per la pratica sportiva, ma rappresenterà anche un segno tangibile della solidarietà e dell’impegno comune nel ricostruire e rafforzare il tessuto sociale di Brisighella. Il Comune desidera ringraziare la BCC ravennate, forlivese e imolese per la generosità e sensibilità dimostrata in questa situazione".