Donati alla Salina 1900 euro

Una nuova donazione a favore della Salina di Cervia, duramente colpita dall’alluvione di maggio. La Banda cittadina di Iseo (Brescia), in contatto con la Banda città di Ravenna, ha consegnato 1.860 euro, raccolti durante i concerti di quest’estate, alla Scuola di Musica "G. Rossini" di Cervia, che li ha destinati alla Salina quale contributo per gli interventi in corso, finalizzati alla rinascita dell’area e della zona produttiva.