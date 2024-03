Donati all’Accademia i cartoni musivi di Signorini

Un magnifico dono alla Città di Ravenna proprio nell’anno del Centenario della Scuola del Mosaico dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. La famiglia Signorini ha infatti deciso di regalare i cartoni dei mosaici di Renato Signorini (Ravenna, 1908-1999), docente e direttore della Scuola del Mosaico di Ravenna dal 1935 al 1976, all’Accademia di Belle Arti.

I cartoni saranno esposti per la prima volta in Italia nella mostra dal titolo ’Disegnare il mosaico. La collezione dei cartoni della famiglia Signorini’, curata dal professor Giovanni Gardini al Mar che verrà inaugurata il 6 aprile. La donazione

è stata fatta da Alessandro, figlio di Carlo, il celebre mosaicista ravennate che ha esportato quest’arte in Europa, Chiara e Matteo Graziani, nipoti di Renato e Marie-Josèe Kerschen, moglie di Carlo. Carlo è a sua volta erede di una tradizione di artisti, in quanto bisnipote di Alessandro Azzaroni. Quest’ultimo in particolare è a sua volta nipote di Ulderico David e figlio dello stesso Renato.

Intanto all’Accademia continuano gli open day, porte aperte fino a oggi nelle sedi di via dell’Industria 76 e del polo delle Arti di piazza Kennedy. Dalle 9 alle 18 sarà possibile visitare i laboratori e conoscere le offerte formative.