Donati libri per i bimbi autistici

Domani mattina alle 10, nella sezione Ragazzi, avrà luogo la donazione alla biblioteca Manfrediana, da parte del Rotary Club Faenza, di vari libri in Comunicazione aumentativa e alternativa (detta Caa), volti a sviluppare canali di comunicazione alternativi rispetto a quello orale in persone che presentano disturbi dello spettro autistico, con disabilità intellettive, aprassia del linguaggio e late talkers. "La donazione ha, per la biblioteca comunale, un significato importante – si legge in una nota della Biblioteca – e la collaborazione col Rotary, che

da anni prosegue in maniera proficua, va a sancire l’impegno di rendere la Manfrediana e la città di Faenza

accessibile e aperta alle esigenze di tutti. Un ringraziamento sentito va anche alla casa editrice faentina

Homeless Book, presso la quale sono stati acquistati numerosi libri in Caa". Ai bambini presenti domani mattina i volontari dell’associazione ‘Fare leggere tutti’ proporranno alcune letture.