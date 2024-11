Donati quattro deambulatori e due carrelli a Ortopedia

Si è tenuta ieri la cerimonia di ringraziamento per la donazione di beni vari a favore dell’Ortopedia di Lugo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, incorporata da ottobre 2024 nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Alla cerimonia erano presenti la dottoressa Renata Corsi della Direzione medica di presidio, il direttore del reparto di Ortopedia e traumatologia di Lugo, dott. Andrea Colombelli, il direttore generale della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Enrico Ratti, l’ex vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, avv. Luigi Capucci, e il vicesindaco di Lugo, Luigi Pezzi.

La donazione, del valore economico di oltre 15 mila euro, comprende quattro deambulatori, numerosi presidi per l’igiene dei pazienti e due carrelli per la medicazione a favore del reparto, oltre a due carrelli porta strumenti e un armadio per lo stoccaggio dei container sterili a favore della sala operatoria dell’unità operativa.

"Questa donazione – spiega il dott. Colombelli – avrà un impatto significativo sul miglioramento delle nostre attrezzature e sul potenziamento dei servizi offerti ai pazienti, rispondendo con maggiore efficacia alle esigenze di chi si rivolge al nostro reparto. A nome dell’intero reparto desidero esprimere la più profonda gratitudine per la generosa donazione ricevuta dalla Fondazione; questo contributo non rappresenta solo un prezioso supporto economico, ma anche un atto di grande sensibilità e vicinanza verso la nostra missione di cura e assistenza sanitaria". "La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna vuole avere un ruolo di attivatore e stimolatore di soluzioni a problemi complessi attraverso la comunicazione e la raccolta di tutti quegli elementi che possono consentirci di trovare una soluzione", interviene Ratti.