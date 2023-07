Donati trentamila euro per il palazzetto di Russi

In Comune a Russi alla presenza del sindaco Valentina Palli, la Banca del Credito cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese ha consegnato un contributo di trentamila euro per il recupero del palazzetto dello sport di Russi. "La banca – si legge nella nota – è da sempre attenta ha sostenere il territorio romagnolo e in particolare in questo momento è stato creato un fondo per aiutare i territori danneggiati dall’alluvione. Nella foto Valentina Palli, il presidente della banca Giuseppe Gambi, l’ex presidente Francesco Scardovi, il presidente del comitato locale Giuseppe Benini, Riccardo Morfino, Rita Mazzotti, Piero Roncuzzi, Michele Randi, Lorenzo Gardenghi.