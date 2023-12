Donato dallo Ior un microscopio da 15mila euro

Un nuovo microscopio per analisi di ultima generazione nel campo dell’oncologia è stato donato dallo Ior all’ospedale di Ravenna. "Il dispositivo, del valore di 15mila euro, farà la differenza anche per i pazienti oncologici nella scelta del miglior trattamento", spiega l’Istituto oncologico romagnolo. "I passi avanti compiuti dalla ricerca nell’ambito della genetica hanno portato a riconoscere ‘l’impronta digitale’ dei tumori: si è quindi scoperto come, a livello molecolare, si possano avere neoplasie molto diverse che compaiono nel medesimo organo, o neoplasie molto simili in organi distanti tra loro. Per somministrare terapie sempre più efficaci, non si può prescindere da caratterizzazioni della patologia accurate. In un mondo che ormai offre terapie personalizzate sulle caratteristiche del singolo malato e della singola malattia, il ruolo dell’anatomo-patologo è cambiato quindi notevolmente, arrivando a fornire sempre maggiori indicazioni sulle strategie terapeutiche da seguire per migliorare prognosi e prospettive di sopravvivenza". Il nuovo apparecchio in dotazione all’ospedale effettuerà "esami su tessuti e cellule sempre più accurati. Un valore aggiunto anche per il Dipartimento di Oncologia, che avrà in questo modo indicazioni più precise sul tipo di trattamento da somministrare ai pazienti con tumore". Il direttore del reparto di Anatomia patologica Luca Saragoni sottolinea come "questo microscopio di ultima generazione, dotato di telecamera, darà ai referenti patologi la possibilità di mostrare live, da remoto, i vetrini per discutere le caratteristiche morfologiche delle lesioni, dando il proprio contributo nella scelta del trattamento più appropriato per ciascun paziente all’interno dei gruppi di patologia multidisciplinari".

f.d.