Donazione a Reumatologia. Strumenti per la diagnosi precoce

L’associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna e l’Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisiarie hanno donato un ecografo e uno strumento Rems (Radio Echographic Multi Spectrometry) alla Reumatologia di Ravenna.

La cerimonia di ringraziamento si è tenuta ieri all’Ospedale Santa Maria delle Croci alla presenza del sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia, che ha ricordato con orgoglio la "consolidata relazione tra società civile e ospedale". A ringraziare le due associazioni a nome della Reumatologia è stato Pierluigi Cataleta, responsabile del reparto. "Ringrazio Amrer e Anipi – ha esordito – per questa copiosa donazione che sottolinea la loro presenza attiva accanto al paziente reumatico e l’alleanza con il clinico, mirata alla salute del paziente". "L’ecografia articolare – ha continuato – è fondamentale per la diagnosi precoce e per valutare l’efficacia delle malattie reumatiche, in particolare nelle artriti. La donazione ci permette di avere un ecografo dedicato, mentre prima era in condivisione con un altro reparto. Invece, il Rems è uno strumento innovativo che utilizza gli ultrasuoni ed è in grado di diagnosticare l’osteoporosi. Lo utilizzeremo per gli screening, in modo da ridurre le liste d’attesa".

Il valore complessivo dei due strumenti è di quasi 100mila euro, messi a disposizione dalla collaborazione tra le due associazioni Anipi e Amrer. "È stato possibile raggiungere questa somma grazie al lascito testamentario di Marisa Ventura, al 5x1000 e alle campagne di solidarietà che organizziamo per Natale e Pasqua", ha spiegato Daniele Conti, direttore delle associazioni. "In questo momento storico – ha concluso la Direttrice Sanitaria di Ausl Romagna Francesca Bravi – con il grave definanziamento alla sanità pubblica, l’apporto della società civile è quello che ci permette di rimanere al passo con gli altri Paesi e mantenere un livello di eccellenza. Questi strumenti, infatti, ci permettono di fornire una presa in carico tempestiva".