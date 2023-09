Donazione a S. Pancrazio. Ventimila euro dalla Bcc all’asilo

Fondamentale è stato il contributo di ventimila euro de La Bcc per l’asilo di San Pancrazio, danneggiato dall’alluvione. I soldi sono serviti per la realizzazione delle opere murarie necessarie allo svolgimento delle attività scolastiche. "È stata una grande opera di solidarietà per cui siamo davvero grati" ha dichiarato la rappresentante della scuola, Loretta Guerrini.