Donazione alla casa residenza Tarlazzi-Zarabbini

La Casa Residenza Tarlazzi-Zarabbini di Cotignola ha ricevuto una grande dimostrazione di affetto da parte della famiglia di Piero Tarlazzi.

"Siamo davvero molto commossi per l’importante donazione che abbiamo ricevuto da parte della signora Giuseppina Costa e dei suoi 3 figli che hanno voluto devolvere alla nostra struttura le offerte raccolte in memoria del loro caro venuto a mancare", racconta Nicoletta Vitali, coordinatrice della struttura.

La donazione verrà utilizzata sia per la riqualificazione del giardino della casa residenza, sia per un’attività di musicoterapia dedicata alle anziane e agli anziani che vivono nella Casa.

"Il signor Tarlazzi non era ospite della nostra struttura, per cui questo gesto da parte dei suoi familiari ci rende ancora di più orgogliosi del nostro lavoro. Sentiamo di essere un punto di riferimento per questa comunità e questi gesti di affetto inaspettati ci spronano a fare sempre meglio".

Ai ringraziamenti di tutto lo staff della struttura si uniscono anche Asscor e Solco Ravenna, gestori della Cra Tarlazzi-Zarabbini.