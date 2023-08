Donazione del dottor Silvestrini, finanzierà due borse di studio

Una ’generosa’ donazione, di decine di migliaia di euro, per finanziare borse di studio annuali. A staccare l’assegno in favore della Fondazione Flaminia di Ravenna è il professor Dante Silvestrini che vuole così ricordare anche la sua famiglia offrendo un’occasione di studio agli iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Bologna del Campus di Ravenna o di ricercatori operanti sempre nell’ambito dei corsi di laurea dell’Università di Bologna istituiti a Ravenna.

Le due borse di studio saranno infatti finalizzate un anno allo studio o alla ricerca in ambito oncologico o cardiaco, e un anno in ambito medico-sociale per studi e ricerche finalizzate a migliorare l’assistenza sanitaria e la salute delle persone più deboli. Saranno intitolate a Eva Tombarelli Silvestrini e a Mariarosa Vergoni Silvestrini rispettivamente madre e moglie di Dante, e al padre Giuseppe Silvestrini e a Dante Silvestrini stesso. "Questa donazione emoziona non solo per la sua entità e dimostra come anche privati cittadini possano contribuire a supportare lo sviluppo della ricerca universitaria nella nostra città", commenta la presidente di Fondazione Flaminia, Mirella Falconi.