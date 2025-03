Donazione in memoria di Gaetano Ravaldini

Quarant’anni fa si spense lo storico e studioso Gaetano Ravaldini, noto ricercatore ravennate che molti anni fu a capo dell’archivio storico del Comune. Le sue pubblicazioni e i suoi articoli sono ancora oggi un punto di riferimento per i cultori di storia patria. Socio dell’Ordine della Casa Matha per 26 anni scrisse anche diversi articoli sulla storia di questo antichissimo sodalizio e per questo forte legame con l’associazione il figlio Guido, anche lui socio dell’Ordine, ha voluto conferire all’archivio della Casa Matha un piccolo ma significativo fondo di documenti e appunti del padre.

La consegna di questo materiale è avvenuta il 25 marzo; oltre al figlio Guido erano presenti i massari Massimo Bozzano e Tiziano Zampiga che hanno sottolineato come Gaetano Ravaldini si sia sempre messo a disposizione di studenti e studiosi per aiutarli nelle loro ricerche e che questo fondo archivistico, ricco di immagini fotografiche che raccontano la vita nelle pinete e nelle valli ravennati, vada a arricchire il già prezioso archivio della Casa Matha.

Casa Matha