Donazione in ricordo di Tommaso Sintini

Ieri si è svolta la cerimonia di ringraziamento per la donazione di 14 televisori a favore del reparto di Oncologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, diretto dal dottor Stefano Tamberi.

Alla cerimonia erano presenti Tamberi, Umberto Carioli, in rappresentanza della direzione medica del presidio ospedaliero di Ravenna, Sara Finardi, coordinatrice infermieristica del day hospital oncologico dell’ambito di Ravenna, Marco Montanari, responsabile reparto degenza oncologica di Ravenna, il vice-presidente dell’associazione ’Giacomo Sintini’, Giuseppe Sintini, e alcuni familiari di Tommaso Sintini, fratello del presidente e figlio del vice-presidente, in memoria del quale è stata dedicata la donazione.

Il presidente dell’associazione, seppur non presente fisicamente all’incontro, ha dichiarato: "Come presidente dell’associazione ’Giacomo Sintini’, sono veramente orgoglioso di questa nuova donazione in favore dell’ospedale di Ravenna. Torniamo qui dopo quattro anni per rinnovare il nostro impegno in favore della comunità ravennate e dei pazienti oncologici e lo facciamo in ricordo di mio fratello Tommaso. Ringrazio di cuore tutte le persone che ci hanno aiutato a realizzare questa donazione e in particolare Gabriella e Andrea, gli organizzatori del Fra Day (torneo di beach volley benefico organizzato in memoria di Francesco Vico), il mercatino della solidarietà e del riciclo e tutte le persone che, con contributi piccoli o grandi, ci aiutano a realizzare progetti in favore dei pazienti oncologici".